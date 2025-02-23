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Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti

Haber Merkezi
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Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.

Kabulde Bakan Fidan da yer aldı

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan Avramopoulos ile görüştü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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