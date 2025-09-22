Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez; dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletini kurulmasını imkansız hale getirmek Filistin halkını göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında BM'de bir grup ülkenin Filistin d evletinin tanıma kararı alması son derece önemli tarihi bir karardır.

Mahmud Abbas'ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Bugün söz alan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Bugün Filistin davası artık dünyaya malolmuştur.

Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Afrika'da sokakta, sosyal medyada, basında, özgür Filistin nidalarına hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak isteyen Netanyahu hükümeti aynı toprağı havayı, suyu paylaştığı komşularına zulüm uyguluyor.

Uluslararası toplum Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu bittileri bölgedeki istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde uluslararsı düzen ve evrensel değerlerden söz edilebilir. Politikaların hedefi açıktır. İki devletli çözümü öldürmek, Filistin devletinin yaşayabileceği zemini bırakmamak. Buna asla izin verilemez.

Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Ateşkesin ilanı, GAzze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması gerekiyor.