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Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Haber Merkezi
AA
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Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
Erdoğan, zirveye katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ayaküstü sohbet etti. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

 

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