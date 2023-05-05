Erdoğan: Gabar'daki petrolü en uygun şartlarda vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

Erdoğan, "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi.

"Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak." diyen Erdoğan, "Devletinize güvenin, bize güvenin terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile dokunamayacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz." dedi.

Erdoğan, "85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Millet İttifakı'na yüklenen Erdoğan, "Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar." dedi.

Erdoğan, "Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek." şeklinde konuştu.