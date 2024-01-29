Erdoğan: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz.

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak.

- Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.

- (İstanbul Havalimanı Metrosu) Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.

- İstanbul genelinde toplam uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşaatı sürüyor.

- Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır.

- Fatih'in emaneti bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız.

- Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız.

- Murat (Kurum) kardeşimizle birlikte önümüzdeki dönem için hedefimiz, ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkarmaktır.

- Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan metroya binen bir İstanbullunun, boğazın altından geçerek Söğütlüçeşme'ye kadar güvenle varmasını temin edeceğiz.

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