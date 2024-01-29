Erdoğan: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak
İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağını söyledi. Erdoğan, "Murat (Kurum) kardeşimizle birlikte önümüzdeki dönem için hedefimiz, ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz.
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak.
- Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.
- (İstanbul Havalimanı Metrosu) Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.
- İstanbul genelinde toplam uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşaatı sürüyor.
- Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır.
- Fatih'in emaneti bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız.
- Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız.
- Murat (Kurum) kardeşimizle birlikte önümüzdeki dönem için hedefimiz, ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkarmaktır.
- Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan metroya binen bir İstanbullunun, boğazın altından geçerek Söğütlüçeşme'ye kadar güvenle varmasını temin edeceğiz.
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