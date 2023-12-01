Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş suçudur, hesabı sorulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen “Dünya İklim Eylemi Zirvesi”ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır.

- 6 Şubat'taki deprem felaketine rağmen ne ekonomide ne de iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerimizden kopmadık.

- İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez.

- Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır.