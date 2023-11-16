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Erdoğan, Gazzeli hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Erdoğan, Gazzeli hastaları ziyaret etti
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İsrail'in saldırıları devam ederken Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli hastaları ziyaret etti.

 

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