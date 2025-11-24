Erdoğan: Güney Kore ile nükleer güç santrali kurulması konusunda görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle değerli dostum ve kıymetli heyetine hoşgeldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanına Haziran ayında göreve başladıktan sonra bir mesajla tebriklerimi iletmiş bilahare telefon görüşmesi yapmıştık. Kendisi hayatın zorluklarıyla çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş, Kore halkının teveccühünü kazanmış liderdir. Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum.

"Kore gazilerimizi minnetle selamlıyoruz"

Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den bir ziyarete memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile Kore arasında güçlü bağları daha da pekiştirdiğine inanıyorum. Bildiğiniz üzere Kore savaşında omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti yarın Ankara'daki Kore'de savaşan Türkler adına çelenk bırakacaklar. Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1950 yılında başlattık 2021'de stratejik ortaklık tesis ettik.

Değerli dostumla bugün ikili münasebetlerimizin tüm veçhelerine dair kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaret, turizm, enerji, savunma sanayi, altyapı, ulaştırma, bilim ve teknolojiden yatırımlara pekçok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji alanlarında ciddi potansiyel bulunuyor. Özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli belge imzalandı. Kan plazması alanında ortak projede mutabakat sağlandı.

"10 milyar dolar sınırını çoktan aştık"

Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesine dikkat çektim. Hundai şirketinin elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yerli ve milli markamız TOGG'dan sonra yerli elektrikli olacak yeni süreç başlayacaktır. Üretim yapacak, istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum.

"Savunma sanayiinde önemli projelere imza attık"

Bugüne kadar savunma sanayiide de önemli projelere imza attık. Altay tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biridir. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Nükleer güç santrali kurulması konusunda ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore elektrik şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan zaptı önemli adım olarak görüyorum.

"Bölgesel platformlardaki işbirliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık"

Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerimizin yanısıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık. BM, G20 ve Mikta olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki işbirliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Güney Kore'nin başarıyla sürdürdüğü Mikta dönem başkanlığını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. G20 zirvesinde Mikta'nın dönem başkanlığı sayın başkandaydı. Nitekim orada devir teslimiyle alakalı kendisiyle de görüşmemiz oldu, aile fotoğrafını da orada birlikte çektirdik. Güney Kore'nin Suriye ile diplomatik ilişki tesisinden büyük memnuniyet duyduk. Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya'da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, iki devletli çözümü savunuyoruz. 1967 sınırlarında Başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin'in kurulması adil ve sürdürebilir barışın temel koşuludur.

"Ukrayna ve Rusya meselesinde diplomatik adımlar atılması yönünde tutumumuz hiç değişmedi"

Türkiye olarak henüz bu yolda adım atmamış kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin devletini tanınmalarını diliyoruz. Ukrayna ve Rusya meselesinde diplomatik adımlar atılması yönünde tutumumuz hiç değişmedi. Hem sayın Zelenski hem de sayın Putin ile 1 hafta içerisinde görüşmelerim oldu. Türkiye olarak İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barış için tüm diplomatik girişimlere desteğe devam edeceğiz.

Bugün ülkemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü. Sayın Cumhurbaşkanının kıymetli refikasının piyano öğretmeni olduğunu öğrendim. Hanımefendi ile birlikte geldiler. Bu vesile ile ülkemizdeki öğretmenlerin ve sayın hanımefendinin öğretmenler gününü kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyor, Kore halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."