Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gürcistan’ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili’ye teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.

