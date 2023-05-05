Erdoğan: Hainler dışında kimse üzülmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Erdoğan, bugün Erzurum'un rekor kırdığını, havalimanından miting alanına kadar 130 bin kişinin bulunduğu söyledi.

"Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, bana bu dadaşları yoldaş ettin. Sana hamdolsun." diyen Erdoğan, Erzurum'un evliyalarıyla, şehitleriyle, yiğitleriyle, aşıklarıyla bir kültür şehri olduğunu ifade etti.

Alparslan'dan Nene Hatun'a geçmişiyle şanlı şehir Erzurum'un, cumhuriyeti kuran iradesiyle gönül kalesi bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, buradan Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Bingöl'e, Erzincan'a ve Kars'a, kalbi meydanda atan herkese selam ve sevgilerini gönderdi.

Erdoğan, 14 Mayıs'tan sonra Erzurum'a teşekkür için tekrar geleceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ne diyor şair? 'Alnın ak, Palandöken'den gönlün yücedir Erzurum. Gelmeyeli, görmeyeli halin nicedir Erzurum. Dadaşımsın, kardeşimsin, hak yolunda yoldaşımsın. Namın ki yedi cihanda uçtan ucadır Erzurum.' 21 yıldır yoldaşım olan, yol arkadaşım olan Erzurum'a teşekkür ediyorum. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Erzurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizi aşkla bağrına basan Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Biz, Erzurum'u severiz hem de çok severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Öyle mi? Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Saflarımızı sık tuttuk. Sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Kimsenin bizi bölmesine, ayırmasına, aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan malum HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek."

"Mazlum ve mağdurlar sevinecek"

Erdoğan, Erzurum'a Van'dan geldiğini, burada da muhteşem bir katılımın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında, kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aynen gözleri yaşlı, elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar sevinecek."

"Gereken dersi birlikte vereceğiz"

"Kandil'dekinin bayrağı var mı? Onun paçavrası var. Onda ezan var mı? Onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil'dekiler hain. Kandil'dekiler benim Diyarbakır annelerimin maalesef yavrularını kaçıran hainler. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs bizimle birlikte, kalbi bizimle çarpan milyonların da inşallah bayramı olacak. Bunun için gece gündüz demeden, çok çalışmaya var mıyız? Önümüzdeki 9 günü en güzel şekilde değerlendirmeye var mıyız? Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız, ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş, hangi sebepten olursa olsun kalbi kırılmış kim varsa, helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak, bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz. Son 15 seçimdir olduğu gibi yine işi sandıktan önce bitireceğiz."