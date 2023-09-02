Erdoğan: Hatay'da 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde, 28 Mayıs seçimlerinde kendisine verdikleri destek için Hatay halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman'da binlerce deprem konutunun temelini attıklarını hatırlatarak, aynı sevinci bugün Hataylı kardeşleriyle yaşadığını kaydetti.

Hatay'da 254 bin 195 konutun depremden zarar gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın, Antakya Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm projelerine Hataylı vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımız da Bakanlık desteği ve teşvikiyle evlerini yapacak. Vergi, harç, yapı denetim gibi her türlü masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. Böylece inşa edilen konutların depreme dayanıklılığıyla ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti oluşmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Havalimanı projesinin de tamamlandığını ve kısa sürede yapımına başlayacaklarını kaydetti.