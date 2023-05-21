Erdoğan: Hatay'dan çok farklı bir oy bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Halk Buluşması programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs'ta kararını Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan, diğer partilerden yana da kullanan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir.

CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize ayrımcılık yapmak, onları kaldığı yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden geçmez.

Yine beraber yürüyeceğimize inanıyorum

28'nde sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Hep beraber nasıl bugüne geldiysek yine beraber yürüyeceğimize inanıyorum.

Asrın afeti 6 Şubat'ta ülkemizle birlikte insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 14 milyon insanımız mağdur oldu. 50 bin insanımızı kaybettik. Yaralılarımız 100 bine yaklaştı. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Size bir daha yardım göndermeyeceğiz diyordu CHP'nin trolleri. Bakın AFAD'ımız Kızılay'ımız burada. Konya Belediye'miz burada. Sizi oraya kardeş yaptık, dedik. Depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek

Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi olmak üzere inşa sürecini başlattık. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere 251 bin konutu inşa etmiş olacağız.

Evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız. Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek.

Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanemizi bugün inşallah açıyoruz.