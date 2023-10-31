Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da aşı üretim merkezi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, COVID-19 salgını döneminde yaşananların aşı üretim kapasitesinin kritik önemini ortaya çıkardığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın dönemini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetttiğini belirtti.

Açılışı yapılan tesiste Hepatit A aşısının üretiminin yapılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Corona virüs salgını döneminde yaşananlar bize aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu göstermiştir. Türkiye, bu süreci dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide yıkıcı sonuçları olacak sert adımlar atmaktan uzak durduk.

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak. Açılışını yaptığımız bu önemli tesis ile birlikte Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır."