Erdoğan: Hızırreis'i 2025, Muratreis denizaltımızı da 2026'da hizmete almayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

- HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.

- Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız.

- Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz.

- Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik.

- Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık.

- Son 22 yılda savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirdik.

- Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

- Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

- Milli Uçak Gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır.

- İstanbul Tersanesi’nde inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli sağlayacağız.

- Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.