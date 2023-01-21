Erdoğan: Hızlı tren hattını 2025'te hizmete açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, "Malum kuraklık var. Soruyorlar, 'Çare ne?' Çare, işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Bursa'da riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık." dedi.