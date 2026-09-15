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Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Haber Merkezi
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Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
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AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, AK Parti Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.