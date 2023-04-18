Erdoğan: İFM, ekonomiye 15 yılda 130 milyar dolar katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar Programına katıldı.

Ramazanın son günlerine girildiğini anımsatan Erdoğan, cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramını kutladı.

"Bu sene rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmenin gayretindeyiz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Evi yıkılan, düzeni bozulan tüm insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte fedakarlık yaparak acıyı hep beraber omuzlayarak, el birliği, gönül birliği içinde bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz.

Özellikle istikbalimizin güvencesi olan siz gençlerimizin bu hassasiyetle empati ve dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini görüyorum. İlk günde itibaren depremzedelerimizin imdadına koşan, varını yoğunu afet bölgesi için seferber eden, bugün de sahada gece gündüz koşturan gençliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak her birinizle gurur duyduğumu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali imkanları dahilinde çaba gösteren, yardım yapan afetzedelerimizin yükünü hafifleten tüm gençlerimizden, gönüllülerimizden Allah razı olsun diyorum."

"Ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşumuna vesile olacak"

Deprem bölgesiyle yakından ilgilenirken diğer illerde yaşayan vatandaşları da ihmal etmediklerini, dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldığını anımsatan Erdoğan, "Önce ülkemizi finans sektöründe yeni bir lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk kısmının açılışını gerçekleştirdik. Toplam 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşıp 130 milyar dolar katkı yanında 102 bin ek istihdam da sağlayacak. Tıpkı Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki benzerleri gibi ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşumuna vesile olacak." dedi.

Finansta New York ve Londra piyasası ne anlama geliyorsa İstanbul Finans Merkezi'nin de bu finans merkezleriyle yarışa gireceğini ve hatta bunları aşacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi'nin bir stratejik önemi, ekonomimize asıl katma değeri, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Mimarisiyle, çevre dostu özellikleriyle, altyapısı ve üst yapısıyla şimdiden dikkatleri üzerine toplayan bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Bugüne kadar bu tür projeler Türkiye'de uygulanmadı. İnşallah emaneti bizden devraldığınızda bu eserleri kazandırdığımız için bizi hayırla anacak, bizler için de dua edeceğinize inanıyorum. Dün yine İstanbul'da, Fikirtepe'de 20 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz 12 bin 418 konut projesinin ilk etabının törenini yaptık. Bugün ilk olarak Afyonkarahisar'da vatandaşlarımızla buluştuk. Daha sonra Eskişehir'de yatırımlarımızın toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yaptık. Bölge ilk defa böyle bir müzeye sahip oluyor. Gerçekten çok çok güzel bir müzeyi inşa ettiler, yaklaşık bedeli 350 milyon lira."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda 60 yıllık hayal olan Togg'u, dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğine sahip TCG Anadolu'yu Türkiye'nin hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Muhalefetin Togg ve TCG Anadolu için "Maket" dediğini anımsatan Erdoğan, "Elinize dilinize dursun. Bunun nesi maket? Tabii şimdi bunların altına birer Togg versek inanın kullanamazlar. Maket ya..." ifadesini kullandı.

TCG Anadolu'yu sabah 10.00'dan itibaren vatandaşların gelip gezebildiğini anlatan Erdoğan, "Niye? Türkiye'nin hayatiyetinde ilk defa böyle bir esere savunma sanayinde sahip oluyoruz. Bugüne kadar ilk defa oluyor. Şimdi bunun personel sayısı 1350. Bu sayı belki daha da artacak. Şimdi inşallah birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak, sonra boğazda TCG Anadolu'yu turlayacağız. Savunma Bakanıma da bir talimat, bir buyrukla bayramdan sonra da bir müddet daha Sarayburnu'nda veya bölgede bu gemimiz ziyarete açık olarak kalsın. Çünkü görmeyen gözler görerek, bizzat yaşayarak bununla gururlansın, 'Benim de uçak gemim var.' desin." diye konuştu.