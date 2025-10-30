Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den açıklama: Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

"Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"

DEM Parti Heyeti görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Heyet üyeleri görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Açıklamada "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez bir araya gelmiş oldu. Heyet daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.