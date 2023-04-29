Erdoğan, ilk uzay yolcularını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, "Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz." dedi.

TEKNOFEST'e bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacının başvurduğunu belirten Erdoğan, "Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Kılıçdaroğlu) Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır."

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında başlatılan süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcunun belirlendiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz." dedi.