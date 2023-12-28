Erdoğan: İnsansız savaş uçağı Anka III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı Anka III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ANKA III'ün uçuşundan görüntüler de yer aldı.