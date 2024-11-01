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Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti: Teröre karşı ortak mesaj verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye’yi memnun ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti: Teröre karşı ortak mesaj verildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani’yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İş birliği fırsatları masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Irak’ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bölgesel terör olayları

Terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye’yi memnun ettiğini belirtti. Erdoğan, bölgemizde giderek yayılan İsrail saldırganlığının hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit olduğunu, bunu önlemek barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerektiğini, Türkiye’nin barış için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

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