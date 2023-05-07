Erdoğan: İstanbul 'evet' derse, bu iş biter

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz, dün Maltepe'deymişler.

Resmi rakam 1 milyon 700 bin. ( 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sayısı)

İstanbul sadece kendi sınırlarından orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin diğer 80 vilayetinin tüm ilçeleri ve köyleriyle tamamından gelip burada hayat kuran kardeşlerimiz var. Bunun için İstanbul Türkiye'dir, İstanbul aynı zamanda gönül sınırları Türkiye'yi de aşan bir büyük insan zenginliğinin adıdır.

Balkanlar'dan Kafkas'a dört bir taraftan kardeşlerimizin şehridir. Yerle gök arasında nerede yaşamak istersin diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.

Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Maalesef, maalesef bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. İşte onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir.

TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar

Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları, SİHA'ları, akıncıları evet hep beraber inşallah bunlara gömdürmeyeceğiz ve bir de bunlarla birlikte inşallah savunma sanayinde ülkemizi ayağa kaldıracağız. Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz destanını İstanbullularla birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz bu kardeşinizi, FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldiler ve gece buraya indik.

Avrupa dergileri burayı izliyor

Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz."

Hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz

Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz.

Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım.

Konut ve gıda fiyatlarındaki artışı yok saymıyoruz

Ülkemize 21 yılda eser ve hizmet hazandırdık. Milli gelirimizi 3 kat arttırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 10,5 milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yuvaya konuşturduk.

Son dönemde küresel krizlerin ülkemize yansıyan krizleri de biliyoruz. Kimi alanlarda sıkıntıların arttığının farkındayız. Konut ve gıda fiyatlarındaki artışı yok saymıyoruz. Zamanla tüm bunların hal yoluna girdiğini göreceğiz.

Depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde

Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden geleceğiz. İfade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz.

Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık.

Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık.

Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz

Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar oldu. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın.

Emekli maaşlarını düzeltmek için çalışma yapacağız

Emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız.

Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz.

Memurlarımızın maaşına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.

Bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmenin sonucunu salı günü açıklayacağım. Kamu işçilerinin zam oranı belli olacak.

Gençlerimiz gelecek kaygısı çekmeyecek

Bu ülkede hiçbir gencimiz gelecek kaygısı çekmeyecek. Her bir gencimizin üretimde olabilmesi için gerekeni yapıyoruz.

Ulaşımdan, enerjiye verdiğimiz her müjde gençlerimizin geleceğine yakılmış ışıktır. Gençlerimize pek çok konuda maddi kaygı vereceğiz. Ülkemizde her hanede bir çalışan olmasına gayret edeceğiz.

Kendi işini kurmak isteyen gencimize istediği alanda hibe desteği vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize 150 bin lira faizsiz, 2 yıl ödemesiz kredi vereceğiz.

Üniversiteye giden her gencimize bilgisayar ve telefon alma hakkı tanıyacağız. Spor yapan gençlerimizin kendilerini geliştirmesi için attıkları her adımda yanlarında olacağız.

Boğaza üçüncü Tünel geliyor

Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız.

Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz.