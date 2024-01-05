Erdoğan: İstanbul'da görev yapan emniyet mensubu sayımız 56 bin 607'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor.

- Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz.

"İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programları arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız.

- İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere, İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz.

- İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi bundan sonra da merkezi yönetim ve yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.