Erdoğan: İstanbul'da konutlarımızı eylülde kiralamaya başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında açıklamalarda bulundu.

Partisinin üye sayısı itibarıyla açık ara Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Erdoğan, son verilere göre üye sayılarının 11 milyon 710 bine ulaştığını belirtti.

Erdoğan, "AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine bir yer var" dedi.

"Eylülde kiralık konutlar için kuraları çekeceğiz"

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatılan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle kiralama sistemine değinen Erdoğan, konutların eylül ayında kiralanmaya başlanacağını ve kira sözleşmelerinin 3 yıl süreli olacağını bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul’un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için milli güvenlik sorunudur. Kentsel dönüşüm için çalışıyoruz. Şehirimizin her bir tarafında riskli yapıları dönüştürüp güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. 1 milyon bağımsız bölümü dönüştürdük. 377 bin konutu 'Yarısı Bizden' ile dönüştürüyoruz. İstanbul’un yapı stokunu güncelliyoruz. 100 bin sosyal konutu İstanbul’a kazandırıyoruz. İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut projemiz için eylül ayında kuralar olacak. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Bu konutlar kura ile belirlenecek. İstanbullu vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."