Erdoğan: İşten çıkarılanlar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında katıldı.

Erdoğan, Burada yaptığı konuşmada, "2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük. Onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecek." diye konuştu.

Konuşmasında 6'lı Masa'ya da tepki gösteren Erdoğan, "Ne yularını emperyalistlerin tuttuğu terör örgütlerinin tehditleri ne kırık dökük masaların ayak oyunları 'Türkiye Yüzyılı' menziline varmamıza mani olamayacak. Kendi siyasi ömürlerini uzatma dışında gayesi olmayan bu paravan yapıdan ülkeye de millete de kamu görevlilerimize de hayır gelmeyeceği açık." dedi.