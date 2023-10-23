Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak Meclis'e gönderdi.
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İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." denildi.