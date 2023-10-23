  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
Takip Et

Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak Meclis'e gönderdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." denildi.

 

AK Parti'den Büyük Filistin Mitingi: Erdoğan da katılacakAK Parti'den Büyük Filistin Mitingi: Erdoğan da katılacakGündem

 