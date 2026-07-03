Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğini belirtti.

İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara’da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki lider, transatlantik ilişkilerin geliştirilmesine ve NATO içindeki ortak savunmaya olan bağlılıklarını teyit ederek Güney Kanadı'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede, Libya'daki durum, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadeledeki işbirliği üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Son olarak liderler, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını yineleyerek, gelecek hafta Ankara'da görüşmek üzere anlaştı."