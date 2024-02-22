Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Daha rahat bir nefes alacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

31 Mart seçimlerinde yüzde 50 oranının üzerinde oy beklediğini söyleyen Erdoğan, “İnşallah 31 Mart’ta buna ulaşacağız. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Mesajımızı ulaştıramadıklarımıza, bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hedeflerimizi çok daha etkili anlatmaya gayret edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesenleri de bağrımıza basacağız. Denizli’de olmayı hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka ulaşacağız.” dedi.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, “Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına, bugün en ağır hakaretleri savurmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Birbirlerinin içişlerine karışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını kendileri söylüyorlar. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük bir dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerlemek pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti ise yapılan her işe takoz koymak olarak anlıyorlar. Halbuki doğru olan hayırlı işlere destek vermek, yanlış işlere karcı çıkmaktır. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Bir süre sonra kimse ne dediğine bakmaz. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin durumu tam da böyle. Biz kimsenin ne söylediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.” ifadelerini kullandı.

“Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk”

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri savunma sanayisinde ve teknolojide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmaktır." diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Göreve geldiğimizde yüzde 20 civarında olan yerli üretimin payını yüzde 80’ler seviyesine çıkardık. Terörle mücadelede kullandığı silahların bile çoğunu yurt dışından temin eden ülke tablosuna son verdik. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Bununla yetinmiyoruz, dost ve kardeş ülkelere ihraç ediyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. Gemilerimiz sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyor, silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyle yine biz geliştiriyoruz. İHA, SİHA, Akıncı şimdi en son KAAN’ımız çıktı. Uzaya astronotumuzu gönderdik. ANKA 3’ün de hizmete girmesiyle çığır açtık. 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu icra etti. 15 yıllık çabanın, gayreti olan KAAN dünkü testle kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN’ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Varsın birileri 'Yapamazsınız, başaramazsınız' desin. Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk. Ne dediler 'kalorifer peteği', 'süpürge sapı' kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye’nin potansiyelini, Türk milletinin gücünü hafife alsınlar. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan 5. kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa irade varsa Allah’ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN’ın ilk uçuşunu yapması sonrası ülkemizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum.”

"Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz"

Erdoğan, “Depremin 1. yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Bugüne kadar 40 bine yakın deprem konutunu ve köy evini tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu için hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Deprem bölgemiz için tüm bu önemli işleri yaparken, diğer şehirlerimizi ve toplumumuzun diğer kesimlerini ihmal etmiyoruz." dedi.

Enflasyon açıklaması

"Küresel ekonominin ve bölgemizin geçtiği içinden geçtiği sancılı döneme rağmen devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için samimi mücadelemizin en yakın şahidi milletimizin kendisidir." diyen Erdoğan, "2024 yılı için asgari ücretlilerimize, kamu görevlilerimize ve emeklilerimize enflasyon oranlarının üzerinde artışlar yaptık. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulak tıkamıyoruz. Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yıl sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız. Sabreden kimse zafere erer. Biz de ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Ecdadın emaneti olan bu vatan topraklarını evlatlarımıza en güvenli en huzurlu bir şekilde teslim etmek boynumuzun borcudur. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse emin olun şimdiye darmadağın olmuştu. Bunun için bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.” şeklinde konuştu.