Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı program kapsamında, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılımcılara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımın insanlığın geleceği için hayati ve yeri doldurulamaz olduğunu belirtirken, "Büyük medeniyet inşa edenler, toprağın, rüzgârın, güneşin, iklimin dilinden anlayanlar olmuştur. Hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor. Bunun için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

İnsanlık olarak daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelinin çok ağır ödendiğinin altını çizen Erdoğan, "Ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Toprağa ve suya sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Son yıllarda kuraklık yaşadık, orman yangınları, seller, taşkınlar, don olaylarıyla karşılaştık. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu" diye konuştu.

“Pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz”

Zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar TL ödeme yapıldığını ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun bu yıl su kaynaklarımız, barajlarımız doluyor. Nehirlerimiz gürül gürül akıyor. Rekolte açısından çiftçimizin de yüzü gülmeye başladı. Pekçok mahsülde bu yıl rekor bekliyoruz. Sebzede dünyada 3. Meyvede dördüncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsülünde ise ilk 3’teyiz. Tohumda ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihrac ediyoruz.

"2026 haziran ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 21,9 arttı. 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak – Haziran dönemi ihracatı yüzde 3,6 arttı. 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Tarım ve gıda ihracatı ise yüzde 23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayın toplamı 16,3 milyar dolara çıktı. 2025’i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik.

Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. 61 organize tarım bölgesi açarak çok daha iyi yere geleceğiz."

"Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek"

Ziraat Bankası eliyle çiftçnini finansal olarak desteklenin altını çizen Erdoğan, "Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek verdik. Geçen yıl 706 milyar TL’yi buldu. 2026 yılı için 939 milyar TL rakam ayrıldı. Üreticimizi bu devasa rakamla destekleyeceğiz. Türkiye, bu desteklerle OECD ortalamasının 2 katı düzeyinde yer alıyor.

Ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın ve genç çiftçi desteği artırıldı

Kadın ve genç çiftçilere verilen tarım desteklerinin artırıldığını açıklayan Erdoğan, "Kadın ve genç çiftçi kredisini 5 milyon TL’ye çıkartıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. Atıl durumda bulunan, büyükbaş, süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon TL’ye besicilik yatırımlarına 40 milyon TL’ye kadar katkı sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadeler olacak. Tarımda yenilenebilir yatırımları daha güçlü destekliyoruz. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini destekliyoruz. 15 milyon TL’ye kadar 8 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon büyükbaş hayvancılıkta 3 milyon TL’ye yükseltiyoruz" dedi.