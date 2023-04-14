Erdoğan: Karadeniz gazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz projesine ilişkin, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.

Erdoğan, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan bir yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bir taraftan zemin etütleri yapılıyor.” diye konuştu.

“Sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız”

Erdoğan, "Şehir hastaneleri geçmişte özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın Genel Müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu'nun da Genel Müdür olduğu dönem, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Ama şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der 'Cleveland' bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı.” ifadelerini kullandı.