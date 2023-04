Erdoğan: Kendi ihtiyacımızı görecek petrole kavuşacağımız günler uzak değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Türkiye'ye vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettireceğini, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacağını söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne, canlı bağlantı ile katıldı.

Konuşmasına, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak başlayan Erdoğan, depremlerden etkilenen diğer şehirlerle birlikte Adana'nın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Yapacakları 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirleri 1 yıl içinde ayağa kaldıracaklarını belirten Erdoğan, "Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz için de 12 bin 492'si konut ve 2 bin 438'i köy evi olmak üzere toplam 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. Adana'da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628'i buldu. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz. Tabii bu arada, şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Nitekim bugün Türkiye'nin bereketli toprakları Çukurova'nın kalbi Adana'mıza yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız." ifadesini kullandı.

Türkiye gibi Adana'nın da büyüdükçe, geliştikçe, ulaşım başta olmak üzere her alanda yeni ihtiyaçlarının ortaya çıktığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Batı Akdeniz'i İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu ve GAP'a bağlayan transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarındadır. Adana çevre yolu, adeta şehir içi yol haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Köprümüz, sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan, 23 tabliyeden oluşan, 3'ü gidiş ve 3'ü geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demir yolu da yer alıyor.

Yeni köprümüzle, günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı kret yolu üzerindeki yükü ortadan kaldırıyoruz. Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla, şehrin diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje, Adana'mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır."

"21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık"

Köprünün, Adana'ya ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Adana'ya kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile kurumlar ve yüklenici firmaları tebrik etti.

Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere halen inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'yı geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, Adana'da daha başka açılışları yapmayı da planladıklarını, bunlardan birinin de Adana'nın en önemli miraslarından 116 yıllık Milli Mensucat Fabrikası'nın müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabı olduğunu aktardı.

Türkiye'nin en büyük müzesi olan bu eserin açılışını, projeyi başlatan Kültür ve Turizm eski Bakanı Ömer Çelik ile onu tamamlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığını vurgulayan Erdoğan, müzenin Adana'ya hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü milletimiz, geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlarken, bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir.

Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, ticaretin, tarımın, enerjinin şehri Adana'nın, üretimiyle, alın teriyle, dayanışmasıyla Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri almak hakkıdır. Biz, yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle, getirdiğimiz her hizmetle, Adana'ya işte bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. 'Allah'ına gurban Adana' derken, şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz."

"Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedeflerine ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin. Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye Yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varabilelim. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri varsın 'Yolları-köprüleri mi yiyeceğiz?' desin. Birileri varsın 'İHA-SİHA bizi mi doyuracak?' desin. Birileri varsın 'İnşaatla kalkınma mı olur?' desin. Milletimiz, yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin, getirdiğimiz her hizmetin, onun güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam, yani iş ve aş ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz, 21 yıldır bunun için bize hep destek verdi.

Eğer bugün, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız, Allah da önünüzde nice yollar açıyor, önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte, inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla 'hemen şimdi' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin, bu gayretimizi gördüğünden ve vakti, saati, yeri geldiğinde takdirini ona göre yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs'ın, Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki raylı sistemin bitmesinin de Cumhur İttifakı'nın iktidarında gerçekleşeceğini vurguladı.