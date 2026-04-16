Erdoğan: Kıbrıs Türkünün haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti.