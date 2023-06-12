Erdoğan: Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir." dedi.
Erdoğan, "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır." diye konuştu.
Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok." ifadelerini kullandı.
"Mavi Vatan emin ellerde"
Erdoğan'a hitaben, “Sizlerin öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir.” diyen Tatar, “Sizlerin (anavatan Türkiye’nin) desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.” şeklinde konuştu.
Tatar, “Mavi Vatan emin ellerdedir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle uyum içerisindedir." dedi.