Erdoğan: Kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı yine biz çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nun önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor." dedi.

Millet İttifakı ile ilgili, "Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır." diyen Erdoğan, "Bunların derdi bizimle değil Türkiye ile Türk milleti ile Türkiye'nin kazanımlarıyladır. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. İşte Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun. Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık. Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nere, 1 milyon 300 bin nere?" diye konuştu.

Erdoğan, "Yeni konut projeleriyle, hukuki yaptırımlarla kiralarda yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı yine biz çözeceğiz." dedi.