Erdoğan: KKTC'yi bir an önce tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önünü açarak Kıbrıs halkını bir soykırımdan kurtaran dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve Alparslan Türkeş'i andı.

"Aynı şekilde şehitlerin hatırasına sahip çıkan, onların yere düşürmediği sancağı sahiplenen Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek, genç nesilleri tarih bilinci ve şuuruyla yetiştirmek zorunda olduklarını ifade etti.

1963-1974 döneminin Kıbrıs Türkleri için maalesef kan, gözyaşı ve katliam demek olduğunu belirten Erdoğan, "Ada'da tek bir Türk bırakmamaya yeminli ENOSİS sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmetti." dedi.

Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin evlerinden, yurtlarından, ailelerinden, hayatlarından zorla koparıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi, ama Türk Milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkü'nün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türkiye'nin, tüm riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Türk Ordusu, 49 yıl önce mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs Adası'na barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkı geleceğine daha bir umutla bakıyor."