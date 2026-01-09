Erdoğan: Türkiye kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'nci Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2014'ten bu yana geleneksel olarak sahipleriyle buluşturduğumuz Necip Fazıl Ödülleri, sanat ve düşünce dünyamızda kanon oluşturucu nitelik kazandırmıştır. 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur. Ödül sahiplerimizin birbirinden eserleri, yeni ürünlerle, yeni çiçeklerle süslü. Bu eserler yeni nesillerin ve genç kalemlerin sıhhatli bir kültür sanat ikliminin yetişmesine vesile oluyor.

"Kültürel bir yozlaşma ve çölleşme tüm dünyanın etkisi altına alıyor"

Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma ve çölleşme de tüm dünyanın etkisi altına alıyor. Dijital tekno kültür edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı dönemde gençler için pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödülleri'ni son derece kıymetli buluyorum. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz yazar, şair, sanatçılarımızı şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. İçinde bulundumuz çağın tükenmeye yüz tutan fikir ve sanat madenine eserleriyle yeni damarlar açan siz kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir. Zira gençliğin fikir hamurunu çilesiyle yoğuran üstada göre hakim bir dava mahkum bir eda ile anlatılamaz. Onun tasavvurunda zafere vasıl olmak, müjdeye nail olmak ancak eza ve cefaya katlanmakta, zorluk ve baskılara göğüs germekle ama daima dik durmakla mümkündür. Bizler üstadın yüzündeki kırışıklıklarda topraktan geldik toprağa gideceğiz gerçeğini görmüşüzdür.

"Üstadın sesi kendinden öncekilerden farklıdır"

Üstadın Sakarya şiirini ithaf ettiği aşk, vecd ve iman gençliği bu şuurla büyümüş, Anadolu'nun dört bir yanında kök salmıştır. Farklı türlerde onlarca ciltlik eserler diğer pek çok hususiyetlerine ek olarak esasında bir hakikat arayışıdır. Hakikate ulaşmak, maveranın izini sürmek onda yegane amaçtır. Şiirlerini estetik, fizik ve metafizikle, ince bir işçilikle işleyen Necip Fazıl, sanatının temeli haline getirmiştir. Üstadın sesi kendinden öncekilerden farklıdır. Mısraları asırlık çilelerin yükünü taşır, zamanını aşarak geleceğe uzanır. Üstad ile tanışma şerefine nail olmuş, onun takdir ve taltifine mazhar olmuş bir kardeşinizim. Necip Fazıl, şahsımın yarım asrı bulan mücadelesinde daima özel bir yere sahip olmuştur.

"İstikamet çizmiş, özgüven aşılamış, tarih ve benlik şuuru kazandırmıştır"

Onurlu bir fikir mücadelesi nasıl verilir, Necip Fazıl'dan öğrendik. Baskılar karşısında pes etmemeyi, haksızlık karşısında susmamayı biz ondan öğrendik. Davalar, dosyalar, iftira ve haksızlıklar Necip Fazıl'ın ve ona gönül verenlerin hakikat yürüyüşünü engelleyemedi. Üstad ömrü boyunca küfürle, zalimle ve zulümle mücadele etti. Üstad bilhassa 1970'lerin sokaklara kadar sirayet eden karanlık ve kaotik atmosferinde gençliğe istikamet çizmiş, özgüven aşılamış, tarih ve benlik şuuru kazandırmıştır.

Türkiye Yüzyılı ülkümüze omuz veren gençlik ülkemizin yarınlarını inşa eden gençlik işte bizimle buradadır. Savunma sanayinden siyasete, spordan kültür ve sanata hayatın her alanında çağa mührünü vuracak 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakınmadan 'ben varım' diye kükreyecek bir gençlik. Şuurlu, eğitimli, vizyonlu, donanımlı, vatanına, bayrağına, devletine, milletine, tarihine, kimliğine, özüne, aşkla bağlı mazlum ve mağdurların yükünü omuzlayan gençlik işte burada.

"Necip Fazıl'ı en iyi anlayanlar sanatkârlardır"

Rabbim üstadın dava sancağını yere düşürmeyen bu gençlikten razı olsun. Onların ayağına taş değdirmesin. Bizleri de bu gençlikle yol yürümeye inşallah memur ve mezun eylesin. Kuşkusuz üstad Necip Fazıl'ı en iyi anlayanlar sanatkârlardır. Onun edebi mirasını tevarüs edenler edip ve sanatçılar olacaktır. Necip Fazıl ödüllerini ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat hayatının canlandırılması, kalitenin ödüllendirilmesi anlamında kıymetli buluyorum.

"Şiir ödülü Celal Fedai'ye"

Şiir ödülümüzü Celal Fedai'ye takdim ediyoruz. Şiirlerinin yanı sıra eleştiri ve poetika yazıları edebiyatımızın kök metinlerinden güç alarak geleneksel olanı dönüştüren, yerleşik kabulleri sorgulayıp dünyaya yeni ve etkileyici perspektifle bakan Celal Fedai kardeşimi tebrik ediyorum.

"Hikaye roman ödülü Tarık Tufan'a"

Bu yılki hikaye roman ödülümüzün sahibi Tarık Tufan. Gündelik hayatın hüznünü, inceliğini eserlerine taşıyarak bugünün nabzını tutan, anlatım teknikleriyle kurguladığı romanlarıyla okur kitlesine ulaşan Tufan'ı yürekten kutluyorum.

"Netanyahu denilen firavun bu işlere asla ilgi duymaz"

Fikir araştırma ödülümüzü Peren Saygılı Mut hanımefendiye veriyoruz. Gazze'de soykırımı kalemi, kelamıyla kayıtlara geçiren, Filistinli şairleri yazarları Türk okuyucusuna tanıtarak edebiyat köprülerini kuran hocamızı tebrik ediyorum.

70 binden fazla Filistinli kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Kışın soğuğunda son derece kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan, şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. O çadırların içerisinde kışta, yağmurda, çamurda o 7'den 70'e çocukların, annelerin halini ekranda izliyoruz değil mi? Konteynır gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz. Netanyahu denen Firavun bu işlere asla ilgi duymaz. Ve bunu kabul etmiyorlar. Herhalde ayeti kerimede Rabbimiz 'Hesapların üzerinde bir hesap var' buyuruyor. Onun da vakti saati inşallah gelecek.

Necip Fazıl ödülleri Merve Uygun ve Hasan Bozdaş'a

Necip Fazıl ödüllerimizi Merve Uygun ve Hasan Bozdaş'a veriyoruz. Öykülerinde okura masalsı atmosfer sunan Merve Uygun'un, şiirlerinde insanın madde olmayan kısmını kanaviçe gibi işleyerek gönüllere dokunan Hasan Bozdaş'ı kutluyorum.

"Çocuk edebiyatı ödülü Ayşe Sevim’e"

Çocuk edebiyatı ödülümüzü Ayşe Sevim hanımefendiye takdim ediyoruz. Çocuklara ve gençlere edebiyatın göz hizasından bakan, didaktik olmayan dille hayallerden bahçeler kuran değerlerimizi harf harf, kelime kelime evlatlarımıza aktaran Sevim kardeşimi tebrik ediyorum.

Uluslararası kültür sanat ödülümüzün sahibi Yahyel Hazavi'dir. Müzik ödülünü Bayram Bilge Tokel kardeşimize tevdi ediyoruz. Yahya Kemal, musiki bizim romanımız demişti. Bu tespiti özelleştiren Tanpınar'a göre türküler bizim romanımızdır demiştir. Milli varlığımızın, hayata bakışımızın hazinesi olan türküleri icra ve teorik yazılarıyla yaşayan ve yaşatan Tokel'i yürekten tebrik ediyorum.

Saygı ödülümüzü ise çizgileriyle konuşan, çizgileriyle anlatan Hasan Aycın hocamıza tevdi ediyoruz. Kendine özgü çizgi dili geliştiren kalemini insani olan her değere adayan büyük usta Hasan Aycın'ı tebrik ediyorum.

Bugün bir kez daha gördük ki Türkiye dış politika, savunma sanayi, ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirleri parçalıyor. Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendisini ilerici görüp, diğer herkesi cahillikle itham edenlerin devri de fikir hayatı da son buluyor. Artık ayakları bu topraklara basan, nitelikli eserleriyle kültür sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler edipler alıyor.

Yarın her alanda daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum. Bir keresinde üstad mahkemeye çıkıyor. Hakimler kendisini çok iyi tanıyorlar. 'Artık bıktık senden' diyorlar. Üstadın cevabı enteresandır: 'Siz burada hakim ben de burada yolcu olduğum sürece ben buraya daha çok uğrarım...' Üstad bu, onun için de unutmayın bizler bu yolda yolcu oldukça birileri de hancı oldukça biz bu hana daha çok uğrarız. Merhum Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum.