  Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman’a ziyaretlerde bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

