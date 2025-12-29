Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi el-Sabah ile görüştü



Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye’nin ve Kuveyt’in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland’ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.