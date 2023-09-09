Erdoğan, Lula da Silva, Al Nahyan ve Yoon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen oturumun ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşme

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunun ardından BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile de bir araya geldi

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.