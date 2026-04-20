Erdoğan: Meclis çalışmalarına kim katılmıyorsa gereğini yapın

CANAN SAKARYA-ANKARA

AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bizim arkadaşlarımız da olsa Meclis çalışmalarına kim katılmıyorsa gereğini yapın’ şeklindeki talimatı üzerine bu haftadan itibaren İçtüzük değişikliği çalışmalarına yoğunlaşılacağı bilgisini verdiler. İçtüzük’te 9-10 maddelik bir değişiklik yapılması öngörülüyor. TBMM’nin yoklama nedeniyle kapanması ve çalışmaların aksaması nedeniyle AK Parti’de İçtüzük hazırlıkları bu haftadan itibaren hızlanacak. AK Parti yapılacak içtüzük değişikliği ile grup başkanvekillerinin her birleşimde söz alarak konuşmasının da önüne geçecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu uygulama zaman zaman muhalefet milletvekilleri tarafından da eleştiriliyor. Bu uygulamanın İçtüzükte de yeri olmadığını belirten AK Parti kaynakları yapılacak içtüzük değişikliği ile grup başkanvekillerinin yerine milletvekillerinin daha fazla söz almasının hedeflendiğini belirttiler. Bir ay boyunca tüm milletvekillerinin yerinden söz alması ve genel kurul çalışmalarına katılmasına imkan sağlanacak.