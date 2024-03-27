Erdoğan'dan ekonomi yönetimine destek: Mehmet Şimşek'e tam itimadım var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Terör devleti İsrail’in saldırıları yüreğimizi kanatıyor. İsrail, Filistin halkının direnişini kıramadı.

- Vatandaşlarımız iradelerine ipotek koyulmasına rıza göstermeyeceklerdir. İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere diğer illerdeki vatandaşlarımız bunlara artık yeter diyecek.

- Bizi bu çatışmaların tarafı yapmak, huzurumuzu bozmak için çok çalıştılar. Türkiye’yi birçok yangından uzak tuttuk. Tüm terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Bu yaz itibari ile Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız.

- Muhalefet emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Valizler dolusu dolarlar, Eurolar nereden geldi nereye gitti belli değil. Gelin bunu da açıklayın. Emeklilerin kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum.

- Enflasyonu gözardı etmiyoruz. Emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz.

- Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.

- Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz.