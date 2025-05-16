Erdoğan-Merz görüşmesi: Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni dönem mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"İki ülke arasındaki işbirliğini ilerleyecek"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.

"Türkiye elinden geleni yapmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti, Almanya Başbakanı Merz de en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini ifade etti.