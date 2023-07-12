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Erdoğan-Miçotakis görüşmesiyle ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaştı." denildi.

 

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