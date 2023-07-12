Erdoğan-Miçotakis görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi konusunda anlaştı." denildi.