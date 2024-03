Erdoğan: Milletimizin siyasi şantajcılara itibar etmeyeceğine inanıyorum

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından 31 Mart yerel seçimi çalışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen mitingde konuştu.

6 Şubat depremlerinde Malatya’da 78 bine yakın konut ile 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alanın zarar gördüğünü hatırlatan Erdoğan, “Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bine yakın çadır gönderdik, 36 bini aşkın konteyner kurduk. Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Hâlen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni camii çevresinde, buğday pazarı civarında, Akpınar meydanı, emeksiz caddesi arasında, İnönü caddesi boyunca, valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık.” dedi.

Amaçlarının önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerinin konut ve ticari iş yerlerini teslim etmek olduğunu ifade eden Erdoğan, yine depremzede şehirleri geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini de hayata geçirdiklerini söyledi. Bu anlayışla savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlere yoğunlaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, “Aselsan firmamız Malatya'da elektronik bakım onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Alt yapısı ve üst yapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız.” dedi.

Deprem konutları

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetleri binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüldüğünü de kaydeden Erdoğan, bugüne kadar teslim ettikleri 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacaklarının da müjdesini verdi. Yılsonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını da aktaran Erdoğan, “Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerin sizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız. Vefat edenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak güce azme dirayete sahibiz Tıpkı yaşadığımız diğer sınamalar gibi depreminde bizi hedeflerimizden koparma asla izin vermeyeceğiz. Türkiye diplomasiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Erdoğan, “Türkiye 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, mahallelerindeki veya köylerindeki muhtarlarını seçecek. Cumhur ittifakı olarak bu seçimde de büyük şehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi Belediye Başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan arkadaşlarımız emaneti haleflerine teslim edene kadar ülkesi, milleti, şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya Büyükşehir'de ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl destekledik isek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız." İfadelerine yer verdi.

"Zübük siyasetçi tipler"

Konuşmasında üstü kapalı Yeniden Refah Partisi’ni de eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

“Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan sorumluyuz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim bölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. E sonra sadece yalan yanlış konuşarak sadece haksızca eleştirerek siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu programı projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece ötekine veriyorsa 5 fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajlara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum.”