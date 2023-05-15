Erdoğan: Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezine geldi.

Erdoğan burada dışardaki kalabalığa hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.

- Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

- Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.

- Oyların sayılması biraz zaman alacak.

- Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

- Cumhurbaşkanlığı seçiminin henüz ilk turda bitip bitmediği belli değil. Yüzde 50'nin üzerinde oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.

- Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

- Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır.