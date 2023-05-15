Erdoğan: Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz
Seçimlerle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezine geldi.
Erdoğan burada dışardaki kalabalığa hitap etti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.
- Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.
- Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.
- Oyların sayılması biraz zaman alacak.
- Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.
- Cumhurbaşkanlığı seçiminin henüz ilk turda bitip bitmediği belli değil. Yüzde 50'nin üzerinde oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.
- Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.
- Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır.