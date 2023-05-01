Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Milli muharip uçağın adının "KAAN" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz." dedi.

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız." diyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

İsim babası Devlet Bahçeli

Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet (Bahçeli) Bey'dir." açıklaması yaptı.

"Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız." açıklaması yapan Erdoğan, "Dost ve müttefik ülkeler için üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası bir platforma dönüştü. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, (KAAN) "Dünyada bu tipte beşinci nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak." açıklaması yaptı.