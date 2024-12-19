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Erdoğan, Mısır'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Erdoğan, Mısır'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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