Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'ı ilk kez ziyaret etti.

Erdoğan, Kahire’deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan, Sisi ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Sisi, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.

- Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum.

- Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir.

- Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez.

- Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız.