Erdoğan, Murat Yetkin'i görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerle karşılaştığı sırada yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan, gazeteci Murat Yetkin’i fark edince yanındakilere dönerek şaşkınlığını dile getirdi.

Görüntülerde Erdoğan’ın, Murat Yetkin’i gördüğü anda çevresindekilere, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" dediği duyuldu.

Erdoğan’ın sözleri üzerine kalabalıktan bir kişinin, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" ifadelerini kullandığı da kayıtlara geçti.