Erdoğan: Netanyahu’nun politikaları bölgesel ve küresel barışı tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rizeli Vatandaşlarla Bayramlaşma” programında önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu’daki gerilime değinen Erdoğan, zorlu sürecin dayanışma ve sabırla aşılacağına inandığını belirterek, bölgedeki sıkıntıların kısa süre içinde geride kalacağına dair umutlu mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin aramızdaki birliği, kardeşliği, güzel dayanışma iklimini güçlendirmesini temenni ediyorum. Bayram ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun. Bu zorlu günleri aşacağız. Çocukların güleceği huzura hasret günleri göreceğiz."

Çanakkale Zaferi

"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 111’inci yıl dönümü idrak ettik. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımızın cephe gerisindeki fedakarlıklarıyla bu zaferi tarihe kaydettirdik. İmanın, inancın ve dayanışmanın bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş insanların neleri başarabileceğini, dost düşman herkese tüm dünyaya gösterdik."

Netanyahu bölgesel ve küresel barışı tehdit ediyor

"Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak, umutla, sabırla, metanetle inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum."

"Diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

"Gazze başta olmak üzere canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle kederle sızıyla geçiren tüm dostlarımıza en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. "

"Kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattılar"

"Yüzümüzü nereye çevirsek dramla acıyla trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engelleme can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran Savaşı’nı bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattı. Batı Şeria’da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi."

"Her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz"

"Milletin gönlünün rahat olmasını söyleyen Erdoğan, "Şer güçlerinin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı, diğer tüm hesaplara karşı galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye ve her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz." diye konuştu."